Начинающая модель из Светлогорска рассказала об агентстве «NAGORNY Model», карьере и работе в Китае

Светлогорчанка Анастасия Коморникова о карьере модели не мечтала. После окончания школы она поступила в Речицкий аграрный колледж, правда, закончить его девушка пока не успела. Сегодня она сотрудничает с ведущим модельным агентством Беларуси «NAGORNY Model». Сейчас она находится в третьей рабочей поездке в Китае.

Светлогорчанка Анастасия Коморникова о карьере модели не мечтала. После окончания школы она поступила в Речицкий аграрный колледж, правда, закончить его девушка пока не успела. Сегодня она сотрудничает с ведущим модельным агентством Беларуси «NAGORNY Model». Сейчас она находится в третьей рабочей поездке в Китае.





Накануне Дня молодежи «New FISHki» поговорили с Анастасией об особенностях ее новой профессии.

— Настя, работать в модельном агентстве Сергея Нагорного — мечта, наверное, любой начинающей белорусской модели. Как ты попала в «NAGORNY Model»?

— Все началось во время учебы в Речицком колледже. Мне было скучно просто сидеть в общежитии и я решила найти себе интересное занятие. Узнала, что в Речице есть модельная школа, в которой проводится конкурс на бесплатное обучение. Для участия нужно было отправить свои фотографии, написать рост и параметры: обхват груди, талии, бедер. Так я и сделала. В итоге — выиграла конкурс, а в качестве подарка получила бесплатную фотосессию. Можно сказать, с нее и началась моя работа, как модели: мне стали писать фотографы и звать на съемки.





Моя подруга нашла в интернете информацию о «NAGORNY Model». В то время в агентстве проходил кастинг: искали новые лица. Подруга уговорила меня: «Иди и попробуй!» Но в агентство меня взяли не сразу. Директор международного департамента «NAGORNY Model» Ольга Попова отметила меня, но посоветовала изменить цвет волос — приблизить его к натуральному, и похудеть. Второй раз в «NAGORNY Model» я приехала через три месяца — уже подписывать контракт. Запомнила дату: 30 августа я официально стала сотрудничать с агентством, а уже 2 сентября мне сказали о предстоящей рабочей поездке в Китай.





— Так быстро?! Не пугало ли тебя предстоящее расставание с близкими?

— Нет. Сейчас везде есть выход в интернет, и в любое время я могу позвонить маме по скайпу.





— А как твои родители отнеслись к таким резким переменам в жизни? Все-таки ты собиралась бросить учебу...

— Вначале родные отнеслись к моей идее довольно скептически. Но я продолжала готовиться к поездке. Когда я сказала, что подала документы на визу и абсолютно серьезно намерена лететь в Китай, мама стала очень переживать, в том числе из-за учебы. Я долго объясняла ей: получить образование я успею всегда, в любом возрасте. Мама была против и считала мою идею глупой. Ее отношение изменилось после разговора с Ольгой Поповой. Она поняла, что у меня действительно есть возможность достичь успеха в модельном бизнесе. Вскоре родители дали согласие и я улетела.





— Как прошла твоя первая рабочая поездка в качестве модели? Что тебе давалось труднее всего?

— Я прилетела в Шанхай, и уже оттуда меня отвезли в Ханчжоу знакомиться с агентством. Мне было очень страшно: я не знала языка — я не понимала ничего из того, что мне говорят! Поэтому пришлось учить английский.





Очень трудно было перестроиться на другой часовой пояс. Я не могла спать. Но через две недели я адаптировалась, привыкла к распорядку: подъем в восемь-девять утра, от трех до пяти кастингов в день, фотосъемки, изучение английского. С одной стороны, все по плану, с другой — каждый день приносит что-то новое. Например, мне очень запомнилась съемка на яхте. Это было на остове Чеджу, недалеко от Кореи. Остроты работе придавал жуткий ветер: он просто сбивал с ног. Работать было тяжело, но оно того стоило!





— Ты не первый раз работаешь в Китае. Какие впечатления оставляет эта страна?

— Это другой мир. В Китае все по-другому. Например, здесь люди не смотрят на то, во что и как ты одета. Можно спокойно пойти в пижаме в магазин — на тебя даже никто не взглянет. В Китае очень любят европейскую внешность, вплоть до того, что могут подходить и просить сфотографироваться.





— Настя, нашу газету читают многие юноши и девушки Светлогорщины. Какой совет ты можешь тем, кто боится что-то менять в своей жизни?

— Не бояться ни-че-го! Нельзя никогда останавливаться, и, если ты поставил перед собой цель, ты должен идти к ней, ты не должен останавливаться, не должен думать, что у тебя что-то не получится. Даже если не получилось или получилось не так, как ты хотел, нужно продолжать себя совершенствовать и стремиться к лучшему!