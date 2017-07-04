В Светлогорке рабочий упал в шахту лифта

В пятницу, 30 июня, в Светлогорске в доме № 47 на улице Шоссейной один из рабочих упал в шахту лифта и получил травмы. Дом, в котором произошло ЧП, ещё не сдан в эксплуатацию, там ведутся строительные работы.
Известно, что 39-летний мужчина трудится газосварщиком в одном из подразделений ОАО «Строительный трест № 20», но на объекте выполнял подсобные работы.
Как рассказал следователь РОСК Константин Кравченко, мужчине необходимо было осмотреть шахту лифта изнутри, чтобы устранить недостатки на стенах, зашпатлевать. Для этого он хотел стать на кабину лифта, при этом думал, что лифт находится на втором этаже, но кабина оказалась на нулевом. То есть мужчина шагнул в пустоту и упал.
Всё произошло во время обеденного перерыва. Вызов в «скорую» поступил в 12:23. Пострадавший был доставлен в хирургическое отделение Светлогорской районной больницы в тяжелом состоянии.
По информации медиков, рабочий получил сочетанную травму, перелом ребра с проникновением в легкое, перелом костей таза, повреждение почки. В состоянии мужчины наблюдается положительная динамика.
Как уточняют в РОСК, рабочий был трезв. Сейчас проводится доследственная проверка.
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