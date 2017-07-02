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В Светлогорске мужчина закрылся в гараже и завел авто, очевидцы вызвали МЧС

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  • 02 июля 2017, 12:09
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ЧП случилось в Светлогорске примерно в половине седьмого вечера 30 июня. В ГСК «Спутник» мужчина закрылся в собственном гараже и завел автомобиль.

По некоторой информации, 39-летний хозяин гаража был нетрезв. Спасателей вызвал мужчина, который находился в соседнем гараже.

По прибытии на место, сотрудники Светлогорского РОЧС вскрыли гараж и внутри обнаружили спящим хозяина. Мужчина жив, его здоровью ничего не угрожает.

Видео: Светлогорский Автоканал


Ранак

Места: Светлогорск (1125)

Метки: Авто (4222), Происшествия (10493), Область (4285)

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