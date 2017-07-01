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Светлогорская ГАИ устроила шокотерапию для автомобилистов

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  • 01 июля 2017, 17:06
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30 июня в первой половине дня сотрудники Светлогорской ГАИ провели в городе профилактическую акцию «Шокотерапия».

В месте концентрации ДТП — перекрестке возле въезда в город — был выставлен пост ГАИ.


Инспекторы останавливали водителей, которым демонстрировали разбитый автомобиль, побывавший в крупной аварии.



Водителям устно и наглядно напоминали о том, к чему приводит несоблюдение ПДД и невнимательность за рулем.



Начальник Светлогорской ГАИ Василий Гапоненко лично вручал агитационные брошюры.



Ранак

Места: Светлогорск (1124)

Метки: Авто (4219), Область (4283)

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