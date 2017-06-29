«Сейчас я тебя начну убивать». В Светлогорске пьяный мужчина угрожал пожилой женщине

Конфликт соседок стал причиной уголовного дела. Днем в субботу, 10 июня, на глазах у свидетелей 47-летний мужчина, находясь возле подъезда собственного дома, угрожал 70-летней женщине.

Находящийся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый со словами: «Сейчас я тебя начну убивать», подошел к пожилой женщине, стоявшей возле скамейки с соседками. На просьбу соседей успокоиться, мужчина вынул нож из-за спины и метнул в потерпевшую. Женщине удалось увернуться. Нож упал на землю.



«Светлогорским РОСК возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК Беларуси «Угроза убийством», — рассказывает старший следователь Мария Савченко.



По словам сотрудника Следственного комитета, между матерью подозреваемого и потерпевшей был конфликт. Подозреваемый не работает, не судим, но привлекался к административной ответственности.



Мужчина своей вины не признает: говорит, что бросал нож в клумбу, но многочисленные свидетели утверждают обратное. Санкции уголовной статьи, вменяемой подозреваемому, предусматривают наказание в виде штрафа, исправительных работ на срок до одного года, или арестом на срок до шести месяцев.