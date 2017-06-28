В Светлогорском районе мужчина украл около 10 кг меда из ульев

В деревне Полесье Светлогорского района безработный местный житель не устоял перед медом: он украл 16 рамок с медом из пчелиных ульев общим весом около 10 килограмм.

Кража была совершена в период с 5 по 10 июня.

Подозреваемый задержан, похищенное частично изъято, сообщает телеканал «Ранак».

Возбуждено уголовное дело. Любовь к сладкому дорого обойдется местному жителю: он рискует попасть за решетку сроком до трех лет.