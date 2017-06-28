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В Светлогорском районе мужчина украл около 10 кг меда из ульев

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  • 28 июня 2017, 13:19
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В деревне Полесье Светлогорского района безработный местный житель не устоял перед медом: он украл 16 рамок с медом из пчелиных ульев общим весом около 10 килограмм.

Кража была совершена в период с 5 по 10 июня.

Подозреваемый задержан, похищенное частично изъято, сообщает телеканал «Ранак».

Возбуждено уголовное дело. Любовь к сладкому дорого обойдется местному жителю: он рискует попасть за решетку сроком до трех лет.


gomel.today

Места: Светлогорск (1121)

Метки: Криминал (8156), Область (4272)

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