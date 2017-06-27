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Уроженка Светлогорска стала героиней одного из крупнейших журналов о моде ELLE

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  • 27 июня 2017, 16:50
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Молодая российская киноактриса, уроженка белорусского Светлогорска Александра Бортич стала героиней нового июльского выпуска российской версии всемирноизвестного женского журнала ELLE.


Статья об актрисе имеет название «Навести резкость. Радости и слабости актрисы Саши Бортич». Александра также появилась и на видео YouTube-канала ELLE Russia, где она рассказала о своей первой работе, образовании, смелых поступках и др.





Напомним, что в этом году, вместе с рэпером Mezza актриса снялась в фотосессии для Adidas.

Французский женский журнал Elle (переводится как «она») был основан в 1945 году. С середины 80-х этот журнал о моде стал появляться и в других странах, в России он присутствует с 1996 года. На данный момент русскоязычные потребители могут подписаться или купить журнал как в печатном издании, так и в цифровом. В Play Market также присутствует мобильное приложение.


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