Первый в Беларуси цифровой кинотеатр в агрогородке откроется в Светлогорском районе

Первый в Беларуси цифровой кинотеатр, расположенный в агрогородке, откроется в Чирковичах Светлогорского района, сообщили корреспонденту БелТА на КУП «Гомелькиновидеопрокат».

Торжественная церемония открытия состоится 29 июня. На данный момент кинотеатр функционирует в тестовом режиме.

«Это первый в Беларуси цифровой кинотеатр, расположенный в агрогородке. Современный объект станет подарком жителям района ко Дню Независимости Беларуси», — рассказали в «Гомелькиновидеопрокате».

Кинотеатр разместился в отремонтированном зале местного Дома культуры. Здесь установлен экран 7,3 м на 3,2 м, цифровой кинопроектор, современная акустическая система. Зал рассчитан на 120 зрителей. Посетителям также предложат услуги кинобара и развлекательные аттракционы.

Как отметили в «Гомелькиновидеопрокате», к кинотеатру будет организован бесплатный подвоз зрителей из Светлогорска. Автобус будет отправляться за 40 минут до сеанса. Он же отвезет зрителей обратно в районный центр. Кроме того, приобрести билеты на киносеансы можно будет не только в кассах кинотеатра, по брони, но и через специальный онлайн-сервис.

В день торжественного открытия зрители смогут увидеть картину «Тень врага». Запланирована и творческая встреча с авторской группой, работавшей над созданием данного фильма. «В дальнейшем репертуар будет составлен из новинок кинопроката и лучших произведений мировой и отечественной киноклассики. Важное место в нем будет отведено работам белорусских кинематографистов», — подчеркнули в «Гомелькиновидеопрокате».

Всего в Гомельской области в настоящее время действует 11 кинотеатров, использующих цифровые технологии.