Жительнице Светлогорска грозит до 2 лет лишения свободы за липовую справку для родственницы

Горожанка, занимающая соответствующую должность на одном из предприятий райцентра, решила помочь родственнице по ее просьбе — выписала фальшивую справку о том, что та трудится на предприятии далеко не рядовым счетным работником. Соответственно, «имеет» надлежащие доходы.

По поддельной справке родственница получила в одном из банков города денежный кредит 5000 рублей. Однако подлог вскоре выявился.

— В отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по статье за служебный подлог, — сообщают в РОСК.

Сердобольной помощнице грозит до 2 лет лишения свободы. Она может лишиться занимаемой должности, что, конечно же, определит суд.