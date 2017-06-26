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Жительнице Светлогорска грозит до 2 лет лишения свободы за липовую справку для родственницы

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  • 26 июня 2017, 09:46
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Горожанка, занимающая соответствующую должность на одном из предприятий райцентра, решила помочь родственнице по ее просьбе — выписала фальшивую справку о том, что та трудится на предприятии далеко не рядовым счетным работником. Соответственно, «имеет» надлежащие доходы.

По поддельной справке родственница получила в одном из банков города денежный кредит 5000 рублей. Однако подлог вскоре выявился.

— В отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по статье за служебный подлог, — сообщают в РОСК.

Сердобольной помощнице грозит до 2 лет лишения свободы. Она может лишиться занимаемой должности, что, конечно же, определит суд.


Беларусь Сегодня

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