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В Светлогорске пожилая женщина покончила с собой, выбросившись из окна

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  • 22 июня 2017, 13:52
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70-летняя пенсионерка рассталась с жизнью, выбросившись из окна собственной квартиры.

Женщина скончалась на места происшествия, сообщает «Комсомольская правда». Следственные органы проводят проверку по факту смерти. Основная версия — самоубийство.


gomel.today

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