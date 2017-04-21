В Светлогорске Opel не пропустил мотоциклиста на Yamaha: байкер в больнице

ДТП случилось в районном центре 20 апреля, около 18.00, сообщает ranak. by.

Мотоциклист на Yamaha ехал по улице Советской в сторону микрорайона «Березина».

Двигавшийся во встречном направлении водитель Opel начал поворачивать налево, в парковочный карман магазина, и не пропустил мотоциклиста. От удара Yamaha отбросило в сторону — в BMW и Toyota, стоявшие на парковке.





В аварии пострадал мотоциклист — мужчину с переломом ноги госпитализировали в районную больницу.