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В Светлогорске Opel не пропустил мотоциклиста на Yamaha: байкер в больнице

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  • 21 апреля 2017, 11:50
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ДТП случилось в районном центре 20 апреля, около 18.00, сообщает ranak. by.

Мотоциклист на Yamaha ехал по улице Советской в сторону микрорайона «Березина».

Двигавшийся во встречном направлении водитель Opel начал поворачивать налево, в парковочный карман магазина, и не пропустил мотоциклиста. От удара Yamaha отбросило в сторону — в BMW и Toyota, стоявшие на парковке.


В аварии пострадал мотоциклист — мужчину с переломом ноги госпитализировали в районную больницу.


TUT.BY

Места: Светлогорск (1079)

Метки: Авто (4046), Происшествия (10220), Область (4043)

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