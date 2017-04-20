Уголовное дело в отношении водителя скорой, который сбил в Светлогорске школьницу, прекращено

Светлогорским РОСК завершено рассмотрение материалов уголовного дела в отношении водителя автомобиля скорой медицинской помощи, который совершил наезд на 15-летнюю школьницу.

17 марта около 19 часов 20 минут в Светлогорске на улице Социалистической водитель автомобиля «ГАЗ 322132» после проезда железнодорожного переезда совершил наезд на девочку, которая пыталась пересечь дорогу на участке, не оборудованном пешеходным переходом, и выбежала на проезжую часть из-за стоявшего во встречном направлении автобуса. В результате ДТП пешеходу причинены тяжкие телесные повреждения.

В ходе предварительного расследования проведены следственные эксперименты, по результатам которых назначалась автотехническая экспертиза. Согласно заключению эксперта водитель автомобиля скорой помощи не имел технической возможности предотвратить наезд на девочку с момента ее выхода из-за задней части автобуса.





Проанализировав материалы дела в их совокупности, следствие пришло к выводу, что причиной ДТП явились нарушения Правил дорожного движения пешеходом. В связи с отсутствием в действиях водителя скорой помощи состава преступления, уголовное преследование в отношении него прекращено.

В ходе следствия были установлены условия, способствовавшие совершению правонарушений со стороны пешехода.

ДТП произошло в районе подъезда к железнодорожному переезду. К проезжей части данного участка прилегают «пешеходные тропы», образованные в результате регулярного передвижения по ним жителей двух жилых микрорайонов. Со стороны микрорайона «Березина», с которой следовала пострадавшая, металлическое ограждение вдоль проезжей части не установлено. Ограждение на противоположной стороне дороги находится в неудовлетворительном техническом состоянии и не способно исключить перемещение пешеходов через проезжую часть. Выявлен ряд несоответствий дислокации дорожных знаков с их реальным расположением.

В целях устранения причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий, Светлогорским РОСК внесено представление в КЖУП «Светоч» с предложениями по проведению конкретных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.