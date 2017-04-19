В Светлогорске подросток пытался совершить развратные действия с пожилой женщиной
- 19 апреля 2017, 19:14
- 5395
- 0
Места: Светлогорск (1078)
Что можно и нельзя освящать на Пасху. Советы от Белорусской православной церкви
Кто не успел. Чтобы купить машину недорого, надо было покупать ее... вчера
Геометрия ревности. Гомельчанка «заказала» свою куму, у которой увела мужа
Заводы-призраки Гомеля: кто разрушил производство на «Коралле»?
В России планируют девальвацию рубля. Беларусь может последовать ее примеру
Самое обсуждаемое
Заводы-призраки Гомеля: кто разрушил производство на «Коралле»?
Исследование: Русский язык не актуален во всем бывшем СССР, кроме Беларуси
Верховная Рада изменила закон, чтобы Михаил Жизневский был удостоен звания Героя Украины
Видеокамера следит за рабочими на стройке в Гомеле
Европейский вещательный союз заявил о невозможности участия России в «Евровидении»
Речичанка познакомилась с мужчиной на сайте «Табор», а после «ночи любви» лишилась двух смартфонов и 1 700 руб.
Почему власти преследуют гомельскую журналистку Ларису Щирякову?