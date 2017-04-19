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В Светлогорске подросток пытался совершить развратные действия с пожилой женщиной

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  • 19 апреля 2017, 19:14
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3 апреля, в 21.30, вблизи дома № 54а Молодежного микрорайона, молодой человек 2001 года рождения напал на пожилую женщину.

Как сообщает Светлогорский РОСК, он пытался совершить с ней развратные действия сексуального характера.

Районным отделом Следственного комитета устанавливается женщина, потерпевшая в результате противоправных действий.

Ее приметы: на вид 60-65 лет, худощавая, рост около 160 см, короткая стрижка, рыжие волосы. Была одета в белую куртку, черные брюки, белую вязаную шапку.

Потерпевшую, а также свидетелей этого происшествия просят позвонить по телефонам: 3-00-64, +37529 325-65-48 или 102.


Ранак

Места: Светлогорск (1078)

Метки: Криминал (7878), Область (4041)

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