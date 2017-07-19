Стройка 20.07 - 22.07:

Видеофакт: контакт двух грузовиков на скоростном шоссе в Китае привел к мощному взрыву

  • 19 июля 2017, 16:40
  • 595
  • 1



Глядя на кадры этой автокатастрофы, можно подумать, что один из грузовиков был начинен взрывчаткой. Однако по документам взорвавшийся автомобиль перевозил бумагу и краски. Что стало с водителями?

Инцидент произошел в провинции Чжэцзян (Восточный Китай), у города Ханчжоу, в минувший понедельник. Проезжавший по скоростному шоссе фургон зацепил стоявший на обочине автопоезд с партией металла. Сразу после этого в кузове автомобиля-фургона произошел мощный взрыв.

Как сообщают местные СМИ, ни один из водителей в результате взрыва и пожара не пострадал — оба отделались испугом. Трассу для тушения пожара и ликвидации последствий аварии перекрывали на полтора часа. Точная причина взрыва будет установлена после исследования в полицейской лаборатории собранных на месте ЧП образцов.


ABW.by

Места: Китай (64)

Метки: Происшествие (107), Авто (4269)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 18.07 (9:00) - 31.07:

Самое читаемое