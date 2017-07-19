Видеофакт: контакт двух грузовиков на скоростном шоссе в Китае привел к мощному взрыву

Глядя на кадры этой автокатастрофы, можно подумать, что один из грузовиков был начинен взрывчаткой. Однако по документам взорвавшийся автомобиль перевозил бумагу и краски. Что стало с водителями?

Инцидент произошел в провинции Чжэцзян (Восточный Китай), у города Ханчжоу, в минувший понедельник. Проезжавший по скоростному шоссе фургон зацепил стоявший на обочине автопоезд с партией металла. Сразу после этого в кузове автомобиля-фургона произошел мощный взрыв.

Как сообщают местные СМИ, ни один из водителей в результате взрыва и пожара не пострадал — оба отделались испугом. Трассу для тушения пожара и ликвидации последствий аварии перекрывали на полтора часа. Точная причина взрыва будет установлена после исследования в полицейской лаборатории собранных на месте ЧП образцов.