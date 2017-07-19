Медики спасли мозг девочки, которая 15 минут провела под водой

Девочку, которая едва не утонула, американские специалисты спасли при помощи кислородной терапии. Научная работа об этом опубликована в журнале Medical Gas Research, кратко об этом рассказывает Science Alert.

Двухлетняя Иден Карлсон из Арканзаса в феврале прошлого года сама вышла из дома и залезла в бассейн, пока ее мать была в душе. К моменту, когда ее нашли, она провела в воде 15 минут, ее сердце остановилось.

Мать девочки сразу же начала сердечно-легочную реанимацию. Однако сердце снова забилось только через два часа, когда ее доставили в местный медицинский центр. Иден провела в больнице 48 дней, после ее выписали.

Мозг девочки был сильно поврежден: она не могла говорить, ходить, не реагировала на раздражители. Пол Харч из Университета штата Луизиана предложил провести нормобарическую оксигенацию, чтобы попытаться «разбудить» поврежденный мозг девочки.

Эта процедура работает так: пациента кладут в барокамеру с нормальным давлением и дают дышать кислородом. При этом количество кислорода в крови увеличивается, что может восстановить поврежденную ткань.

Терапия помогла: девочка снова начала ходить с посторонней помощью, а говорить стала даже лучше, чем до происшествия. Когда лечение закончили — через 162 дня после инцидента в бассейне — МРТ-сканы ее мозга показывали легкую остаточную травму.

Авторы работы пишут, что наблюдали «потрясающий рост тканей». По словам специалистов, им удалось почти полностью «развернуть» атрофию коры и белого вещества мозга. Они отмечают, что раньше никакая терапия не показывала таких результатов.