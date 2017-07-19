В России все чаще сажают за преступления против государства

  • 19 июля 2017, 10:15
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В России стали гораздо чаще сажать за преступления против государства. На статистику Судебного департамента при Верховном суде России обратила внимание «Команда 29», адвокаты которой защищают обвиняемых по этим статьям УК. 


В число преступлений против государства входят госизмена, шпионаж, публичные призывы к экстремизму, организация деятельности экстремистской организации и другие. За 13 лет число приговоров выросло ровно в 28 раз: в 2003 году вынесен 21 приговор, в 2016-м — 588. 

В данных Судебного департамента есть расхождение: в одном документе говорится, что в 2007 году было вынесено 84 приговора, в другом (более свежем) указано 90 приговоров.


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