В России все чаще сажают за преступления против государства

В России стали гораздо чаще сажать за преступления против государства. На статистику Судебного департамента при Верховном суде России обратила внимание «Команда 29», адвокаты которой защищают обвиняемых по этим статьям УК.





В число преступлений против государства входят госизмена, шпионаж, публичные призывы к экстремизму, организация деятельности экстремистской организации и другие. За 13 лет число приговоров выросло ровно в 28 раз: в 2003 году вынесен 21 приговор, в 2016-м — 588.

В данных Судебного департамента есть расхождение: в одном документе говорится, что в 2007 году было вынесено 84 приговора, в другом (более свежем) указано 90 приговоров.