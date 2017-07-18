В Баварии водитель, рискуя жизнью, вывел горящий бензовоз из города в поле

  • 18 июля 2017, 16:27
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В понедельник утром в районе Шробенхаузена (Бавария) загорелся бензовоз, заполненный 35 тыс. литрами топлива. После безуспешной попытки самостоятельно побороть пламя, водитель, рискуя своей жизнью, отвел горящую машину за пределы населенного пункта в поле.

По его вызову на место происшествия прибыло больше сотни спасателей, которые долгое время безуспешно пытались локализовать очаг пожара.

Жители ближайших населенных пунктов вынуждены были на всякий случай закрыть все окна и двери своих домов. Побороть огонь удалось лишь после полудня.

Вечером пожарные начали перекачивать оставшееся топливо в специальную цистерну. В результате происшествия никто не пострадал.

Сумма ущерба пока не известна. Предположительно, причиной загорания могла стать лопнувшая шина, пишет germania.one.


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