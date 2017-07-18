Необычный сигнал получен с близкой к Солнцу звезды — астрономы

Сотрудники пуэрториканской обсерватории Аресибо сообщили о получении странных сигналов, исходящих от относительно близкорасположенной к Земле звезды Рос 128. По сообщениям СМИ, ученые не исключают, что сигналы могут иметь «разумное» происхождение.

Сигнал фиксировался в течение примерно 10 минут и был не похож на обычные радиосигналы, издаваемые звездами. Он также отличался от сигналов, периодически издаваемых самой Рос 128. Как считают специалисты, сигнал искусственного происхождения был послан примерно 11 лет назад.

Ученые полагают, что «призыв» не удавалось получить раньше потому, что на Земле не было радиотелескопов такой мощности как установленные в Пуэрто-Рико FAST. Однако он все еще проходит калибровку, поэтому пока нельзя однозначно констатировать разумное происхождение «голосов далеких звезд».