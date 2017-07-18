На Донбассе зреет скандал между ДНР и ЛНР: Луганск не хочет в «Малороссию»

Во вторник, 18 июля, было объявлено о создании государства Малороссия. Конституционный акт об образовании нового государства зачитал в Донецке и.о. заместителя председателя Совета министров ДНР Александр Тимофеев.

«Мы, представители бывших регионов "Украины" (за исключением Крыма) заявляем об учреждении нового государства, которое является правопреемницей "Украины". Мы согласны с тем, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название "Украина" дискредитировало себя», — говорится в конституционном акте.

Наряду с представителями Донбасса, создание нового государства поддержали представители Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одессской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской областей, Киева и Киевской области, Черкасской, Ровненской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской областей.

Согласно конституционному акту Малороссии, столицей нового государства должен стать Донецк, тогда как Киев сохранит за собой статус историко-культурного центра, сообщает Донецкое агентство новостей. Флагом Малороссии станет стяг Богдана Хмельницкого, пишет ДАН.

В свою очередь пресс-служба администрации главы ЛНР опровергла участие официальных представителей самопровозглашенной республики на встрече делегатов в Донецке.

ЛНР, как сказано в заявлении, «не направляла официальных представителей для участия в рассмотрении вопроса создания Малороссии. Этот проект даже не обсуждался с ЛНР».

«Республика считает важным оставаться приверженцем Минских соглашений и далее будет требовать их выполнения от Украины», — пишет ЛуганскИнформЦентр.