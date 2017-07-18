Женщина сломала нос и выбила зубы, прыгая на батуте в форме груди в Музее секса

  • 18 июля 2017, 13:45
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Один из топ-менеджеров компании Ralph Lauren — Мелани Абрамов подала в суд на Музей секса в Нью-Йорке. 35-летняя Мелани получила серьёзные травмы во время прыжков на батуте в виде женской груди.

По словам Мелани, теперь ей потребуются новые зубные импланты и операция на нос, чтобы восстановить травмированное лицо. Также в иск входит требование возместить моральный ущерб. Женщина отправилась в необычный музей в свой день рождения.

Друзья, с которыми Мелани пришла на батут, отмечают, что именинница прыгала и веселилась, а затем внезапно пропала из виду. Пострадавшую обнаружили на полу в луже крови.


life.ru

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