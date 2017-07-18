США испытали лазерное оружие

Американский ВМФ провел испытание лазерного оружия в Персидском заливе, передает во вторник телекомпания CNN. Сообщается, что Система лазерного оружия (LaWS) размещена на транспорт-доке USS Ponce.

«Оно более точное, чем пуля. Это не узкоспециализированная система вооружения, как некоторые другие орудия, которые у нас есть в оборонной промышленности, действующие только в отношении воздушных контактов, или только против надводных целей или только в отношении... наземных целей, в этом случае это очень разноплановое оружие, оно может быть использовано против множества целей», — цитирует РИА «Новости» капитана корабля Кристофера Уэлса.

Президент США Дональд Трамп пока никак не прокомментировал это событие.

Как отмечает телеканал, LaWS способна поражать объекты «со скоростью света» и является в 50 тысяч раз быстрее межконтинентальных баллистических ракет. «Мы не беспокоимся из-за ветра, из-за дальности действия, мы не волнуемся ни из-за чего другого. Мы способны поразить цели со скоростью света», — приводит CNN слова лейтенанта Кейла Хьюза.

Представители Пентагона еще в 2014 году сообщали об установке на корабле Ponce лазерной пушки, а также проведении ее испытаний. Тогда отмечалось, что на разработку оружия, предназначенного в том числе для уничтожения беспилотников, ушло семь лет. В октябре 2016 года заместитель главы Минобороны России Юрий Борисов заявил, что уже завершена наземная отработка оборудования российского самолета А-60, который предполагается оснащать лазерным оружием, напоминает ТАСС.

Опрошенные CNN военнослужащие США также отметили, что погодные условия практически не влияют на эффективность применения лазера.

Он способен поражать даже быстро перемещающиеся цели на больших расстояниях. Военные указали, что лазерный луч, испускаемый установкой, бесшумен и невидим для человека. Стоимость лазерной пушки, по сведениям телекомпании, составляет примерно $40 млн, а выстрел обходится в один доллар. Ее обслуживают три человека. ВМС США, как сообщается в репортаже, разрабатывает в настоящее время лазерное оружие, предназначенное для уничтожения ракет в воздухе.

В январе глава Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что российские специалисты занимаются разработкой оружия против спутников, в том числе лазерного оружия.

«Россия изучает значительные военные возможности против спутников, включая лазеры для использования в космосе и другие военные возможности, которые могут угрожать нашим спутникам», — сказал генерал. По его словам, Страткому необходимо сдерживать недобросовестное поведение в космосе, а также не допускать конфликтов в космическом пространстве.

«В недалеком будущем они (Россия и Китай. — „Газета.Ru“) смогут использовать свои возможности, чтобы угрожать любому космическому аппарату, который есть у нас в космосе. Нам надо предотвратить это, и лучший способ предотвратить войну — быть готовым к войне. Так США и поступят. Мы обеспечим, чтобы все знали, что мы готовы к войне», — подчеркнул Хайтен. Также глава Страткома добавил, что применение такого оружия может создать большое количество обломков на орбите, которые затруднят доступ космическим аппаратам.

В свою очередь, первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков назвал это заявление главы Страткома проявлением информационной войны.

«Соединенные Штаты Америки преследуют цель достижения и удержания господства в космосе. Одни давно занимаются созданием лазерного оружия. Создали достаточно эффективную систему противоспутникового оружия, испытали ее и уже развернули», — разъяснил Сивков в интервью НСН.

«Поэтому заявления, что Россия создает угрозу, несерьезны. Это наш ответ на то, что уже сделали американцы. Они ведут информационную войну, чтобы оправдать очередной виток наращивания своих вооружений», — сказал он.

Также в январе сообщалось, что министерство обороны Великобритании заключило контракт на сумму £30 млн ($37 млн) для создания прототипа лазерного оружия.

По данным «Би-би-си», целью разработки такого прототипа — понять, может ли технология «направленной энергии» дать преимущество вооруженным силам. Демонстрация системы запланирована на 2019 год. При этом военное ведомство заключило контракт сразу с несколькими европейскими оборонными компаниями, они совместно будут работать над новой технологией.

Оценка прототипа будет проходить по нескольким параметрам: насколько точно он сможет выбирать и отслеживать цели на разных расстояниях и в разных погодных условиях — на суше и над водой. Представитель министерства обороны отметил, что прототип разрабатывается не в целях дать отпор какой-то конкретной угрозе, а чтобы оценить, может ли такой тип оружия повысить эффективность вооруженных сил.