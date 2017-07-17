Видеочат ввёл логин по фотографии пениса. Теперь работает над женской версией

Текстовые пароли? Какая скука.

Секс-чат CamSoda представил систему входа на основе изображений половых органов. Новинка называется Dick-ometrics («Членометрия») и использует биометрическую систему аутентификации, только вместо скана пальца или сетчатки придётся использовать пенис. Сотрудники CamSoda рекомендуют делать фото в состоянии возбуждения — так у пениса куда больше уникальных особенностей, облегчающих идентификацию.

«Как у отпечатков пальцев или глаз — а это две самые популярные части тела, когда речь заходит о биометрии, — пенис обладает огромным количеством уникальных особенностей, например, размер, цвет, выступы вен», — говорит вице-президент компании Даррен Пресс (Darren Press).

По задумке создателей, Dick-ometrics должен заменить традиционные пароли. Как это работает: для начала нужно привязать к аккаунту фото своего члена, а при следующем логине сделать снимок, который система сопоставит с исходной фотографией. В основе новинки лежит «проприетарная технология распознавания пенисов». В ближайшее время планируют создать похожее решение и для женской аудитории.

Примечательно, что в мае CamSoda уже взбудоражила интернет фейковым видео, в котором акула нападает на одну из моделей сервиса.