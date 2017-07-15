Кадыров предложил Канаде забрать геев из Чечни, если они там есть

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил Канаде забрать геев из республики, если они там есть. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу HBO.

«Это ерунда. У нас таких людей нет. Нет у нас геев. Если есть, заберите в Канаду, хвала Аллаху, подальше от нас, чтобы не было, чтобы очистить их кровь. Если есть такие, пусть забирают», — сказал Кадыров.

В ответ на вопрос, не беспокоят ли его публикации о пытках и убийствах геев в Чечне, Кадыров ответил, что «на нас наговаривают».

«Они шайтаны, они продажные, они нелюди. Будь они прокляты за то, что они на нас наговаривают. Они перед всевышнем все равно ответят за это», — заключил он.

В интервью американскому телеканалу, Кадыров также заявил, что США — не такое сильное государство, чтобы рассматривать его как врага России.