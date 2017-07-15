В Афганистане при авиаударе по школе ранены трое детей

В афганской провинции Кундуз в результате авиаудара была разрушена школа, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти. В результате инцидента пострадали по меньшей мере три человека.

Авиаудар был нанесен рано утром 15 июля, в 04:15 по местному времени (03:45 мск). «Истребитель нанес удар по району Хавжа Машад в городе Кундузе, разрушив школу и рядом стоящий дом», — заявил директор местного департамента образования Гул Насири. Он уточнил, что в результате налета получили ранения трое детей, находившиеся в разрушенном здании. Больших жертв удалось избежать благодаря тому, что в школе в это раннее время не проходили занятия.

Официальная информация о том, кто нанес авиаудар, отсутствует. В то же время местные власти обвиняют в случившемся коалицию под руководством США. По словам чиновника, американская авиация в это же время наносила удары по позициям талибов в районе города.