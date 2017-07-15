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Рядовая израильской армии стала звездой Instagram

  • 15 июля 2017, 09:10
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Рядовая Ким Меллибовски армии обороны Израиля стала настоящей звездой Instagram. Фотографии девушки в бикини или армейской форме с карабином М4 быстро набирают популярность в соцсетях, пишет Daily Mail. Сейчас аккаунт Ким насчитывает 24 тысячи подписчиков.




В Израильской армии девушкам нужно отслужить 24 месяца, но можно отказаться от службы по религиозным мотивам, хотя в этом случае придется два года отработать на пользу общества (естественно, за армейскую зарплату) — ухаживать за ранеными солдатами, пенсионерами, работать в больницах и прочее. Полностью освобождаются от службы замужние женщины или те, у кого есть дети.



Фото: instagram.com/kim_mellibovsky

Кстати, командование армии Израиля запретило девушкам служить в танковых войсках. После нескольких месяцев наблюдения за девушками-танкистами врачи установили, что служба в танковых войсках требует большой физической силы, которой девушки не располагают. Кроме того, большие нагрузки, например, переноска снарядов, негативно влияют на женский организм. Еще, по словам медиков и психологов, женщины-военнослужащие испытывают дискомфорт в тесном танковом боевом отделении.





Впрочем, девушек в израильской армии коснулись не только ограничения — был значительно расширен перечень частей, где им можно нести службу (к примеру, теперь их ждут в инженерных войсках).


TUT.BY

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