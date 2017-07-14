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На египетском курорте мужчина с ножом напал на туристов: погибли двое украинцев, ранена россиянка

  • 14 июля 2017, 18:18
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В Хургаде двое туристов из Украины погибли в результате нападения, сообщает Reuters со ссылкой МВД Египта.

Еще четыре человека получили ранения. Среди них — одна россиянка. Национальности других пострадавших пока не сообщаются: по неподтвержденным данным, среди пострадавших граждане Сербии и Польши.

Отмечается, что нападение произошло в одной из гостиниц курорта. Нападавший пришел в отель с близлежащего общественного пляжа.

Нападавший был вооружен ножом. Он находится под стражей. Его мотивы неизвестны.
МИД Беларуси выясняет, есть ли среди пострадавших граждане Беларуси.


TUT.BY

Места: Хургада (8)

Метки: Происшествия (10551), Криминал (8224)

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