На египетском курорте мужчина с ножом напал на туристов: погибли двое украинцев, ранена россиянка

В Хургаде двое туристов из Украины погибли в результате нападения, сообщает Reuters со ссылкой МВД Египта.

Еще четыре человека получили ранения. Среди них — одна россиянка. Национальности других пострадавших пока не сообщаются: по неподтвержденным данным, среди пострадавших граждане Сербии и Польши.

Отмечается, что нападение произошло в одной из гостиниц курорта. Нападавший пришел в отель с близлежащего общественного пляжа.

Нападавший был вооружен ножом. Он находится под стражей. Его мотивы неизвестны.

МИД Беларуси выясняет, есть ли среди пострадавших граждане Беларуси.