3D-печать позволила создать работоспособное искусственное сердце

Исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха создали с помощью 3D-принтера полностью функциональное искусственное сердце.

Оно состоит из двух желудочков, разделенных специальной камерой, которая, надуваясь и сдуваясь, выполняет роль мышц. Прототип сердца весит 390 грамм и выдерживает около трех тысяч сокращений. Информация об изобретении опубликована в журнале Artificial Organs.

Ученые из Швейцарии решили разработать аппарат, который будет максимально похожим на сердце по размеру, функциям, и будет таким же мягким.

На видео продемонстрировано, как, перекачивая воду, работает искусственное сердце.