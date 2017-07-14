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3D-печать позволила создать работоспособное искусственное сердце

  • 14 июля 2017, 17:19
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Исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха создали с помощью 3D-принтера полностью функциональное искусственное сердце.

Оно состоит из двух желудочков, разделенных специальной камерой, которая, надуваясь и сдуваясь, выполняет роль мышц. Прототип сердца весит 390 грамм и выдерживает около трех тысяч сокращений. Информация об изобретении опубликована в журнале Artificial Organs.

Ученые из Швейцарии решили разработать аппарат, который будет максимально похожим на сердце по размеру, функциям, и будет таким же мягким.

На видео продемонстрировано, как, перекачивая воду, работает искусственное сердце.


Наша ніва

Метки: Здоровье (494)

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