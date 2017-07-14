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Видеофакт: любительница селфи уничтожила предметов искусства на 200 тысяч долларов

  • 14 июля 2017, 16:56
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Посетительница выставки в Лос-Анджелесе разбила дорогостоящие экспонаты при попытке сделать селфи. Видеоролик, на котором запечатлено происшествие, опубликован на сайте LiveLeak.

По данным Mashable, девушка повредила предметы искусства на общую сумму в 200 тысяч долларов. В ролике видно, как она случайно толкнула одну стойку, а остальные начали падать по принципу домино, пишет lenta.ru.

Инцидент произошел на экспозиции живущего в Гонконге британского художника Саймона Берча. Сам он называет свою выставку «монументальным, мультимедийным, социально значимым художественным и документальным опытом».


Naviny.by

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