Макрон: Франция больше не настаивает на отставке Асада

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция изменила свою позицию по Сирии. Об этом он заявил на пресс-конференции в Париже после встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщают информагентства.

По его словам, сейчас для Франции принципиальной задачей является искоренение абсолютно всех террористических групп. При этом уход президента Сирии Башара Асада больше не необходимое условие.Также Эммануэль Макрон заявил, что Франция и США предложили создать контактную группу, которая разработает дорожную карту развития Сирии после того, как конфликт будет исчерпан. Предполагается, что в нее войдут в том числе постоянные члены Совета Безопасности ООН. Кроме того, французский лидер признал необходимость участия в переговорах и представителей официального Дамаска.Напомним, предыдущая администрация Франции настаивала на том, что для разрешения конфликта Башар Асад в обязательном порядке доложен уйти с поста президента Сирии.