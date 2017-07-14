Производитель роскошных телефонов Vertu объявлен банкротом

Бренд Vertu, под которым выпускались премиальные мобильные телефоны, перестанет существовать. Производственный отдел в Великобритании будет ликвидирован, а сотрудники — уволены, сообщают информационные агентства.

Как сообщается, нынешний владелец торговой марки еще надеется перезапустить производство смартфонов и других аппаратов.Основной причиной банкротства стали долги в размере 165 млн долларов. Турецкий бизнесмен Мурат Хакан Узан пытался выкупить компанию у кредиторов, предложив им во время судебного разбирательства около 2,4 млн долларов в качестве первого взноса. При этом Узан купил компанию Vertu в марте 2017 года всего за 65 млн долларов.В итоге, по решению Верховного суда Великобритании, производственный цех в Хэмпшире будет закрыт, а 200 сотрудников — уволены. Бизнесмен при этом не теряет надежды на возрождение легендарной марки.Смартфоны Vertu, выпускавшиеся в последнее время, имели слабое «железо» и работали под управлением старых версий Android. В основном компания держалась на рынке за счет дизайна, эксклюзивности своих аппаратов и разных дополнительных «фишках», включенных в цену устройства.