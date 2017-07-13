Соцсети теряются в догадках: кто приехал на остров Валаам, если водитель у этого человека — Путин?

Владимир Путин 11 июля прибыл на остров Валаам, где находится крупный Спасо-Преображенский монастырь. Повестка мероприятия не так интересовала общественность, как вопрос — с кем же приехал президент России.
Кто был в Mercedes?
О том, что Путин приехал на Валаам 11 июля не один, а «в
сопровождении неизвестного спутника или спутницы», сообщил в среду
телеканал «Дождь» cо ссылкой на кадры видео с прибытием российского
президента к Спасо-Преображенскому монастырю, на которых он управляет
автомобилем Mercedes ML.
В начале сюжета показано, как Путин покидает водительское место
кроссовера «Мерседес», после чего открывает заднюю дверь. Там в это
время находится человек, а на коленях у него нечто, напоминающее
темно-красную сумку. Человек показывает Путину пальцем в сторону. Сам
президент при этом без пиджака.
«Открыв дверь, Путин протягивает руку. Возможно, он хотел либо помочь
пассажиру выйти, либо взять пиджак с заднего сиденья машины, поскольку
он одет в рубашку, — написал “Дождь” в расширенном варианте заметки. —
Лица пассажира не видно, но на более качественных кадрах, которые
“Дождю” предоставило агентство Ruptly, видно, что на коленях у человека
красная сумка. Сам этот человек одет неофициально — видно, что он в
одежде с коротким рукавом. Неясно, мужчина это или женщина».
Видео, на которое обратил внимание «Дождь», было показано накануне в
новостях на телеканале «Звезда». Другие государственные каналы не
включили этот фрагмент в свои сюжеты, подчеркивал «Дождь».
Песков: это мужчина
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал изданию
Газета.Ru, кем был «неизвестный спутник» Владимира Путина в поездке в
монастырь на Валааме.
По словам Пескова, на заднем сиденье сидит мужчина, который является
сотрудником службы безопасности.
«Это мужчина. Безопасность», — ответил пресс-секретарь на
соответствующий вопрос.
На вопрос РБК, почему президент открывал дверь сотруднику службы
безопасности, или, возможно, он просто хотел что-то взять, Песков
ответил: «Что-то хотел взять».
Обычно, когда Путин садится сам за руль, на заднем сиденье находятся
сотрудники ФСО. Временами сзади ездят переводчики (если пассажиром едет
иностранец) или сотрудницы службы протокола (если визит к значимому
человеку).
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