Соцсети теряются в догадках: кто приехал на остров Валаам, если водитель у этого человека — Путин?

Владимир Путин 11 июля прибыл на остров Валаам, где находится крупный Спасо-Преображенский монастырь. Повестка мероприятия не так интересовала общественность, как вопрос — с кем же приехал президент России.

Кто был в Mercedes?

О том, что Путин приехал на Валаам 11 июля не один, а «в сопровождении неизвестного спутника или спутницы», сообщил в среду телеканал «Дождь» cо ссылкой на кадры видео с прибытием российского президента к Спасо-Преображенскому монастырю, на которых он управляет автомобилем Mercedes ML. В начале сюжета показано, как Путин покидает водительское место кроссовера «Мерседес», после чего открывает заднюю дверь. Там в это время находится человек, а на коленях у него нечто, напоминающее темно-красную сумку. Человек показывает Путину пальцем в сторону. Сам президент при этом без пиджака.

«Открыв дверь, Путин протягивает руку. Возможно, он хотел либо помочь пассажиру выйти, либо взять пиджак с заднего сиденья машины, поскольку он одет в рубашку, — написал “Дождь” в расширенном варианте заметки. — Лица пассажира не видно, но на более качественных кадрах, которые “Дождю” предоставило агентство Ruptly, видно, что на коленях у человека красная сумка. Сам этот человек одет неофициально — видно, что он в одежде с коротким рукавом. Неясно, мужчина это или женщина».







Видео, на которое обратил внимание «Дождь», было показано накануне в новостях на телеканале «Звезда». Другие государственные каналы не включили этот фрагмент в свои сюжеты, подчеркивал «Дождь».

Песков: это мужчина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал изданию Газета.Ru, кем был «неизвестный спутник» Владимира Путина в поездке в монастырь на Валааме. По словам Пескова, на заднем сиденье сидит мужчина, который является сотрудником службы безопасности.

«Это мужчина. Безопасность», — ответил пресс-секретарь на соответствующий вопрос. На вопрос РБК, почему президент открывал дверь сотруднику службы безопасности, или, возможно, он просто хотел что-то взять, Песков ответил: «Что-то хотел взять». Обычно, когда Путин садится сам за руль, на заднем сиденье находятся сотрудники ФСО. Временами сзади ездят переводчики (если пассажиром едет иностранец) или сотрудницы службы протокола (если визит к значимому человеку).