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Видеофакт: во время наводнения в Китае потоками воды смыло жилую многоэтажку

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  • 13 июля 2017, 11:01
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На юге Китая продолжительные дожди вызвали небывалое наводнение — опубликовано видео, на котором потоком вышедшей из берегов реки буквально смыло жилую многоэтажку, сообщает liport.ru.

На территории Тибетского автономного округа КНР в течение последней недели, не переставая, льют проливные дожди. Горные реки выходят из берегов, разрушая бурными потоками инфраструктуру расположенных в их долинах городков и селений.

В сети появилось видео, как в одном из городов Тибета водная стихия смывает многоэтажный жилой дом. По информации местных властей, обошлось без пострадавших, поскольку жители были заблаговременно эвакуированы спасателями.


naviny.by

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