В Москве в больнице умерла Тамара Миансарова, исполнительница популярной песни о черном коте. Легенде советской эстрады было 86 лет. Неделю назад Миансарову госпитализировали с воспалением легких, информирует РИА «Новости».

Тамара Миансарова родилась 5 марта 1931 года в Украине. Она окончила Московскую консерваторию и вскоре начала выступать на эстраде. Самые известные ее песни — «Черный кот», «Топ-топ», «Пусть всегда будет солнце». Певица — заслуженная артистка Украинской ССР и народная артистка России.