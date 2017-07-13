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Умерла Тамара Миансарова, исполнительница популярной песни о черном коте

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  • 13 июля 2017, 09:56
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В Москве в больнице умерла Тамара Миансарова, исполнительница популярной песни о черном коте. Легенде советской эстрады было 86 лет. Неделю назад Миансарову госпитализировали с воспалением легких, информирует РИА «Новости».

Тамара Миансарова родилась 5 марта 1931 года в Украине. Она окончила Московскую консерваторию и вскоре начала выступать на эстраде. Самые известные ее песни — «Черный кот», «Топ-топ», «Пусть всегда будет солнце». Певица — заслуженная артистка Украинской ССР и народная артистка России.


Еврорадіо

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