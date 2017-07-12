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Обвинение запросило пожизненный срок для убийцы Бориса Немцова

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  • 12 июля 2017, 15:09
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Прокурор Мария Семененко попросила приговорить к пожизненному лишению свободы Заура Дадаева, которого присяжные признали виновным в убийстве Бориса Немцова. Обвинение также просит назначить Дадаеву штраф 200 тысяч рублей.

Помимо этого обвинение просит лишить Дадаева, служившего во Внутренних войсках, звания лейтенанта и ордена Мужества.

Анзора Губашева Семененко попросила приговорить к 23 годам строгого режима с таким же штрафом. Его брата Шадида Губашева попросили приговорить к 21 году строгого режима со штрафом 200 тысяч рублей.

Темирлана Эскерханова попросили приговорить к 19 годам лишения свободы, Хамзата Бахаева — к 17 годам.

Ранее присяжные в своем вердикте признали всех подсудимых виновными по всем пунктам и постановили, что никто из них не заслуживает снисхождения. Все подсудимые заявили о своей невиновности и сообщили, что оговорили себя на первых допросах.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит в центре Москвы на Большом Москворецком мосту поздним вечером 27 февраля 2015 года.


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