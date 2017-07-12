В Шотландии испытали автомобиль на биотопливе с виски

Шотландский стартап Celtic Renewables приступил к испытаниям автомобиля, который заправили биотопливом, изготовленным из отходов производства виски.

Как сообщается на сайте компании, это первый в мире автомобиль, заправленный именно таким видом топлива. Первая поездка машины уже состоялась и была признана успешной, уточняет BBC News.

Новый вид топлива, получивший название биобутанол, предназначен в качестве прямой замены бензину и дизельному топливу и не требует специально модифицированного двигателя в автомобиле.

Стартаповцы считают, что производство такого биотоплива в Шотландии можно будет организовать в больших объемах, а его стоимость будет относительно низкой.





В Шотландии при производстве виски ежегодно вырабатывается более 750 тысяч тонн донных остатков и два миллиарда литров браги. Celtic Renewables планирует заключить соглашения с производителями виски о поставках отходов производства. Стартап уже получил от властей Шотландии грант в размере 9 миллионов фунтов стерлингов.

Новый завод будет построен в шотландском Грэнджмуте к концу 2018 года.