Ученые: Земля вступила в эпоху массового вымирания

Американские ученые обнаружили, что за последние десятилетия популяции более 30% всех позвоночных сокращались. Научная работа об этом опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, кратко о ней сообщает сайт Стэнфордского университета.





Массовое вымирание — период, когда скорость вымирания видов намного больше обычной. Земля прошла через пять таких катастроф. Шестое вымирание началось 66 миллионов лет назад вместе с исчезновением динозавров. Некоторые ученые считают, что оно продолжается до сих пор.

Сейчас в среднем каждый год бесследно исчезает два вида позвоночных. Обычно это проходит незамеченным, так как не несет крупной угрозы экологической системе. По данным Международного союза охраны природы, на сегодняшний день вымерло около 41% всех видов амфибий и 26% млекопитающих.

В новой работе исследователи проанализировали ареалы 27 600 видов птиц, амфибий, млекопитающих и рептилий — это почти половина всех известных наземных видов позвоночных. Также они проследили, как сокращались популяции 177 хорошо изученных видов млекопитающих с 1990 по 2015 годы.

Ученые пришли к выводу, что более чем у 30% видов позвоночных сейчас сокращается численность и ареал обитания. Наибольшее количество таких животных обитает в тропических регионах, меньше всего их в регионах с умеренным климатом. Сложнее всего живется млекопитающим в Южной и Юго-Восточной Азии — здесь обитают все виды крупных животных, потерявшие более 80% своих ареалов.

Исследователи полагают, что уже вымерло до 50% от общего количества животных, которые раньше населяли Землю, исчезли миллиарды популяций. Этот процесс они называют «массовой эрозией наибольшего биологического разнообразия в истории Земли» и пишут о «продолжающемся шестом массовом вымирании».

По мнению ученых, этот процесс будет иметь последствия. Исчезновение видов лишает Землю важнейших «сервисов» экосистемы — оплодотворения растений пчелами, естественной борьбы с вредителями, очистки заболоченных вод. Потери в сложных цепочках с участием животных могут снижать устойчивость экосистем и осложнять выживание других видов в быстро меняющихся условиях.

Специалисты призывают обуздать основные «драйверы» этого процесса — перенаселенность Земли людьми и излишнее потребление ресурсов. По их мнению, обществу важно «отойти от иллюзии, что бесконечный рост возможен на конечной планете».