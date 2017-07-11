Меломан с топором требовал от радиостанции поставить в эфир песню про… топор

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  • 11 июля 2017, 17:54
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Мужчина, вооруженный топором, появился у офиса радиостанции Kiss 108 в Медфорде (штат Массачусетс, США). Об этом во вторник, 11 июля, сообщает lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

По словам очевидцев и сотрудников станции, 38-летний американец требовал, чтобы ведущие поставили в эфир песню My Axe («Мой топор») группы Insane Clown Posse. Его просьба выполнена не была.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили подозреваемого в его машине на парковке. Увидев приближающихся офицеров, мужчина начал размахивать топором. Полицейские безрезультатно пытались усмирить его электрошокером.

Через некоторое время подозреваемый сдался полиции. У него на руках были несколько порезов, которые он нанес себе сам.

Американца направят на психиатрическое освидетельствование.

В июне сообщалось, что представительница одной из радиостанций обратилась к четырехкратному лауреату «Грэмми» Энни Леннокс и предложила раскрутку, заявив, что у артистки «есть потенциал». Певица восприняла предложение с иронией, написав в соцсети: «Думаю, это настоящая удача!»


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