В Германии 13-летний мальчик раздал 10 тысяч евро, чтобы найти друзей

В Германии 13-летний мальчик решил, что иметь сто друзей лучше, чем иметь «сто рублей» — и раздал сверстникам около 10 тысяч евро. Ему казалось, что деньги помогут найти новых друзей. Историю одинокого подростка рассказывает Suddeutsche Zeitung.

Это печальное происшествие случилось в городке Бад-Тольц. Мальчик тайком от родителей вынес из дома семейные сбережения и начал раздавать их своим знакомым. Большинство денежных подарков, размер которых составлял от 100 до почти 2,5 тысяч евро, получили участники местной подростковой футбольной команды.

О том, что парень разбрасывается деньгами, некоторые дети рассказали родителям и сообщили в полицию. Подростка задержали и допросили. Выяснилось, что деньги подросток дарил, чтобы поднять свой авторитет среди знакомых.