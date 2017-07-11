В Германии 13-летний мальчик раздал 10 тысяч евро, чтобы найти друзей

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  • 11 июля 2017, 16:14
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В Германии 13-летний мальчик решил, что иметь сто друзей лучше, чем иметь «сто рублей» — и раздал сверстникам около 10 тысяч евро. Ему казалось, что деньги помогут найти новых друзей. Историю одинокого подростка рассказывает Suddeutsche Zeitung.

Это печальное происшествие случилось в городке Бад-Тольц. Мальчик тайком от родителей вынес из дома семейные сбережения и начал раздавать их своим знакомым. Большинство денежных подарков, размер которых составлял от 100 до почти 2,5 тысяч евро, получили участники местной подростковой футбольной команды.

О том, что парень разбрасывается деньгами, некоторые дети рассказали родителям и сообщили в полицию. Подростка задержали и допросили. Выяснилось, что деньги подросток дарил, чтобы поднять свой авторитет среди знакомых.


Еврорадио

Метки: Шапито (139)

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