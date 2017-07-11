ЕС окончательно утвердил Ассоциацию с Украиной. Порошенко назвал это «поражением Кремля»

Это заключительный этап процесса ратификации, который позволит начать реализацию Соглашения с 1 сентября.

Совет Евросоюза окончательно одобрил Соглашение об ассоциации с Украиной, таким образом Европейский Союз завершил ратификацию Соглашения. Решение было принято без обсуждения на заседании европейского органа во вторник, 11 июля, сообщается на сайте Совета ЕС.

«11 июля Совет принял решение о заключении Соглашения об ассоциации с Украиной от имени Европейского Союза. Это происходит накануне саммита ЕС-Украина в Киеве 12 и 13 июля», — сказано в сообщении.

После завершения международно-правовых процедур ассоциация Украина-ЕС окончательно вступит в силу с 1 сентября 2017 года, передает korrespondent.net

Президент Украины Петр Порошенко назвал одобрение Соглашения «поражением Кремля». Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

«Соглашение об ассоциации было одним из ключевых требований и ожиданий евромайдана. И я рад, что мы совместными усилиями смогли его достичь», — написал президент Украины, добавив, что Кремль «потерпел очередное поражение».

По словам Порошенко, «Украина обязательно будет в семье европейских народов — и в ЕС, и в НАТО».