Боевики ИГ признали смерть своего главаря аль-Багдади

Боевики террористической группировки «Исламское государство» признали гибель ее главаря Абу Бакра аль-Багдади, рассказали источники телеканала «Ас-Сумария». В скором времени лидеров будет провозглашен другой человек.

Главарь террористической организации «Исламское государство». Абу Бакр аль-Багдади погиб, на его место в скором времени будет избран новый человек.

Об этом сообщил телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на источник в иракской провинции Найнава.

Источник пояснил, что заявление ИГ было ожидаемо после того, как два дня назад в округе Тель Афар боевики сняли запрет публично придавать огласке информацию о смерти аль-Багдади.

В ближайшее время ИГ назовет имя нового главаря группировки, уточнил собеседник телеканала.