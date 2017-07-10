В Ростовской области 10-летнему мальчику выбило глаз спиннером

В городе Шахты Ростовской области 10-летнему мальчику выбило спиннером глаз. Об этом сообщает сайт местного телеканала «Дон 24».

— Спинер отскочил и попал ребенку в левый глаз, в результате получилась сложная травма с очень тяжелыми внутриглазными повреждениями. Ребенок к нам поступил практически невидящий на этот глаз, мы провели операцию, удалили разбитый хрусталик. У нас он проведет еще несколько дней, мы проведем ему противовоспалительное лечение, потом ему предстоит еще ряд восстановительных операций, чтобы добиться максимальной функции, — рассказала офтальмолог ростовской БСМП-2 Ольга Пузикова.

Следующий этап лечения пройдет в Петербурге.

По словам бабушки пострадавшего, ребенок играл с фиджетом вместе с отцом, когда случилось происшествие.

Спиннер — одна из разновидностей несложных мелких игрушек, которые можно крутить в руках, снимая стресс.