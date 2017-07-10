В Британии трансгендер впервые родил ребенка

В Великобритании первый беременный мужчина — трансгендер Хайден Кросс — родил ребенка. После родов он и его дочь чувствуют себя хорошо. Девочка получила имя Тринити-Лей Луиза Кросс, пишет Daily Mail.

Отмечается, что сам Хайден Кросс родился девочкой по имени Пейдж, но со временем решил стать мужчиной. Он прошел курс гормональных инъекций и сделал операцию по смене пола.

Однако через некоторое время трансгендер решил завести ребенка. С помощью спермы донора Хайден Кросс забеременел и успешно родил.

Такой случай стал первым в истории Великобритании.