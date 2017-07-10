СМИ обвинили власти Чечни во внесудебной казни 27 человек, те опровергают

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров счел ложью публикацию «Новой газеты» о казни 27 человек в ночь на 26 января в Грозном.

Об этом Умаров сообщил «Дождю».

«Я абсолютно уверен в том, что это не подкрепленная никакими доводами, источниками и доказательствами ложь, которая имеет совершенно определенную и очень яркую политическую окраску. Я всегда об этом говорил и повторяю в очередной раз», — заявил Умаров.

Умаров также отметил, что рассматривает материал в «Новой газете» как «очередную порцию дезинформации, которая направлена против Чеченской Республики».

«Новая газета» в воскресенье опубликовала расследование, в котором говорится, что в ночь на 26 января этого года в Грозном (Чечня, РФ), вероятно, были расстреляны от 27 до 56 жителей Чечни.