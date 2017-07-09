В Украине упал с обрыва автобус с туристами — фото, видео

В Тернопольской области произошла трагическая авария — автобус, перевозивший туристов из Коломыи, упал с обрыва, травмы получили практически все пассажиры автобуса.

О происшествии сообщает Нове Телебачення Краю.

Первыми о масштабной аварии сообщили местные СМИ. По их данным, ДТП произошло в субботу, 8 июля, около шести часов вечера в окрестностях села Ягельница Чорковского района Тернопольской области. Автобус, перевозивший туристов из Коломыи в Одесскую область, из-за сильного ливня сорвался в урочище, а затем несколько раз перевернулся.









По словам очевидцев трагедии, а также некоторых пассажиров, автобус просто снесло с дороги. При этом, в СМИ отмечают, что в салоне транспортного средства находилось около 45 человек, включая двух водителей. Среди пострадавших также есть дети. Пассажиры и водители получили травмы различной степени тяжести, а от ударов в процессе падения автобуса, погибла 25-летняя девушка, жительница Коломыи.





На помощь пострадавшим первыми устремились очевидцы события, а также жители окрестных сел, которые выбивали окна в автобусе и деблокировали двери, чтобы помочь выбраться пассажирам из салона. Врачи и спасатели работали на месте происшествия всю ночь. Минимум пятеро пострадавших были доставлены в Чортковскую больницу, а за оставшимися пассажирами выехал новый автобус из Коломыи.

С утра воскресенья, 9 июля, автобус пытаются достать из обрыва кранами, так как в салоне транспорта остались личные вещи и документы пассажиров. По сообщениям местных СМИ, трагедия произошла в результате того, что на опасном участке пути, водитель автобуса Setra не скинул скорость и на повороте въехал в полосу встречного движения. Правоохранители уже взяли у водителя образцы крови для проверки на алкоголь.









На месте происшествия все еще ведутся спасательные работы.