Скоростной поезд устроил гонки с истребителем во Франции (видео)

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  • 09 июля 2017, 09:41
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Пассажиры скоростного французского поезда TGV выложили видео, на котором они засняли «погоню» за составом истребителя Dassault Rafale. Гонки проходили на скорости 320 км/ч — максимальной для поезда и небольшой для самолета.

Пилот Dassault Rafale явно решил поиграть с машинистом в догонялки, но сделал это, разумеется, в шутку. Максимальная скорость истребителя достигает 1 900 км/ч, поэтому обогнать состава ему не составляло никакого труда.


БелТА

Метки: Общество (26811)

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