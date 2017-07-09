Скоростной поезд устроил гонки с истребителем во Франции (видео)

Пассажиры скоростного французского поезда TGV выложили видео, на котором они засняли «погоню» за составом истребителя Dassault Rafale. Гонки проходили на скорости 320 км/ч — максимальной для поезда и небольшой для самолета.

Пилот Dassault Rafale явно решил поиграть с машинистом в догонялки, но сделал это, разумеется, в шутку. Максимальная скорость истребителя достигает 1 900 км/ч, поэтому обогнать состава ему не составляло никакого труда.