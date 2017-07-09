Российские пропагандисты дорисовали Путина рядом с Трампом на G20

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  • 09 июля 2017, 09:36
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С помощью фотошопа российские пропагандисты дорисовали президента России Владимира Путина в пустое кресло в окружении мировых лидеров на саммите G20.


Снимки опубликовал в Facebook российский оппозиционер Илья Яшин. Сравните: верхнее фото — из официального фотоотчета саммита G20, нижний снимок распространили телеведущий Владимир Соловьев, писатель Илияс Меркури, российский политик Сергей Марков, а также некоторые блогеры.

На обработанном снимке мировые лидеры обступили Владимира Путина и обсуждают с ним что-то важное, а у Ангелы Меркель на пиджаке даже появилась георгиевская лента. Пропагандисты пытаются подать обработанное фото так, будто никакой международной изоляции России нет, а мировые лидеры собрались вокруг Путина, чтобы обсудить с ним важный вопрос, пишет 1492news.


naviny.by

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