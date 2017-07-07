«Добро пожаловать в ад»: протесты в Гамбурге перед саммитом G20

В течение вечера четверга и ночью на улицах Гамбурга проходило шествие антикапиталистов и антиглобалистов «Добро пожаловать в ад», в котором приняли участие тысячи протестующих. Так они встретили прилетающих на саммит «Большой двадцатки» мировых лидеров.

















































Полицейские пытались разогнать толпу: протестующие использовали зажигательные смеси, а в ответ правоохранители применяли водометы. В столкновениях пострадали не менее 76 полицейских, один из которых получил серьезную травму глаза после разрыва петарды.По данным правоохранителей, в марше приняли участие около 8 тыс. протестующих, Известно о задержании лишь одного из них за бросок зажигательной смеси.