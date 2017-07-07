«Добро пожаловать в ад»: протесты в Гамбурге перед саммитом G20

В течение вечера четверга и ночью на улицах Гамбурга проходило шествие антикапиталистов и антиглобалистов «Добро пожаловать в ад», в котором приняли участие тысячи протестующих. Так они встретили прилетающих на саммит «Большой двадцатки» мировых лидеров.
Полицейские пытались разогнать толпу: протестующие использовали
зажигательные смеси, а в ответ правоохранители применяли водометы.
В столкновениях пострадали не менее 76 полицейских, один из которых
получил серьезную травму глаза после разрыва петарды.
По данным правоохранителей, в марше приняли участие около 8 тыс.
протестующих, Известно о задержании лишь одного из них за бросок
зажигательной смеси.
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