Откровенный снимок сестры Ким Кардашьян собрал почти три миллиона лайков

Модель Кендалл Дженнер, младшая сестра американской телезвезды Ким Кардашьян, опубликовала на своей странице в соцсети Instagram снимок, на котором позировала в нижнем белье. Фотография набрала более 2,8 миллиона лайков в интернете.

21-летняя Дженнер загрузила кадр 4 июля, в День независимости США. Всего за обновлениями на странице знаменитости следят более 82 миллионов пользователей.





Снимок был сделан для модного журнала Love Magazine.

Кендалл Дженнер — модель, участница американского телешоу «Семейство Кардашьян», приходится сводной сестрой Ким Кардашьян. Девушка работает манекенщицей с 13 лет. Является «ангелом» Victoria’s Secret и лицом бренда Estee Lauder.