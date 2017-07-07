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Откровенный снимок сестры Ким Кардашьян собрал почти три миллиона лайков

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  • 07 июля 2017, 09:32
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Модель Кендалл Дженнер, младшая сестра американской телезвезды Ким Кардашьян, опубликовала на своей странице в соцсети Instagram снимок, на котором позировала в нижнем белье. Фотография набрала более 2,8 миллиона лайков в интернете.

21-летняя Дженнер загрузила кадр 4 июля, в День независимости США. Всего за обновлениями на странице знаменитости следят более 82 миллионов пользователей.


Снимок был сделан для модного журнала Love Magazine.

Кендалл Дженнер — модель, участница американского телешоу «Семейство Кардашьян», приходится сводной сестрой Ким Кардашьян. Девушка работает манекенщицей с 13 лет. Является «ангелом» Victoria’s Secret и лицом бренда Estee Lauder.


lenta.ru

Люди в материале: Кендалл Дженнер (1), Ким Кардашьян (2)

Метки: Общество (26796)

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