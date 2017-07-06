Глава МИД Польши: C Бандерой Украина не войдет в Европу

Польша наложит вето на потенциальное вступление Украины в Европейский союз, если не будут решены исторические вопросы и вопросы прав меньшинств.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью изданию wPolityce.

«Экономическое сотрудничество, к сожалению, не выглядит хорошо. И хуже всего, конечно, исторические вопросы. Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу вы не войдете. Мы говорим об этом и громко, и тихо. Мы не будем повторять ошибок 1990-х годов, когда были определенные проблемы в отношениях с Германией и Литвой. Я имею в виду статус польских меньшинств в этих странах. Уже имея такой опыт, мы будем твердо требовать от Украины, чтобы все дела были улажены до того, как Киев будет стоять у ворот Европы с просьбой о членстве», — сказал он.

Ващиковский отметил, что в случае нерешения вопросов может возникнуть ситуация вроде той, что существует у Греции и Македонии. Из-за несогласия Греции с названием Македонии последняя не может вступить в НАТО и начать переговоры о членстве в ЕС.

Министр напомнил, что сейчас готовится визит польского президента Анджея Дуды в Киев, а в прошлом году в Варшаве были президент Петр Порошенко и ряд украинских министров, работа над решением общих проблем продолжается.

Напомним, глава правящей партии Польши «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский ранее также заявлял, что прославление имени Степана Бандеры в Украине может помешать евроинтеграционным стремлениям Украины.

Качиньский также заявил о том, что будущее польско-украинских отношений «под вопросом» из-за трактовки Украиной собственной истории, в частности роли УПА.