В России женщину объявили ведьмой и сожгли ее дом

В Сахалинской области (РФ) решили вернуться к средневековой практике расправ над ведьмами. Местные жители подожгли дом молодой женщины, которую обвинили в колдовстве, сообщает mk.ru.
Житель Сахалинской области Олег Внуков обратился в Ассоциацию Адвокатов России за Права Человека в связи поджогом дома 26-летней Варвары Нигматулиной в селе Победино Сахалинской области. Как сообщает сайт организации, он рассказал, что в этом населенном пункте нет работы и многие находят утешение в наркотиках. По словам автора обращения, из-за этого свел счеты с жизнью 38-летний муж Нигматулиной. Однако местные жители сочли молодую женщину ведьмой, обвинили в смерти мужчины и подожгли ее дом.
Теперь женщина осталась на улице с детьми, а местные жители отказываются ей помогать, так как боятся ее колдовства.
Юристы говорят, что это далеко не первый подобный случай в России и опасаются, что подобная практика может получить распространение.
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