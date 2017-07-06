В России женщину объявили ведьмой и сожгли ее дом

В Сахалинской области (РФ) решили вернуться к средневековой практике расправ над ведьмами. Местные жители подожгли дом молодой женщины, которую обвинили в колдовстве, сообщает mk.ru.

Житель Сахалинской области Олег Внуков обратился в Ассоциацию Адвокатов России за Права Человека в связи поджогом дома 26-летней Варвары Нигматулиной в селе Победино Сахалинской области. Как сообщает сайт организации, он рассказал, что в этом населенном пункте нет работы и многие находят утешение в наркотиках. По словам автора обращения, из-за этого свел счеты с жизнью 38-летний муж Нигматулиной. Однако местные жители сочли молодую женщину ведьмой, обвинили в смерти мужчины и подожгли ее дом.

Теперь женщина осталась на улице с детьми, а местные жители отказываются ей помогать, так как боятся ее колдовства.

Юристы говорят, что это далеко не первый подобный случай в России и опасаются, что подобная практика может получить распространение.